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Justin Bieber’ı yakışıklı olduğu için kıskandı!

Ünlü isimler hayranlık duymak oldukça normal ve alışılmış bir durumdur. Ancak bazı isimler ünlülere duydukları hayranlıkları birkaç seviye üste taşıyarak bunu takıntı haline getirebiliyor. Hatta sırf hayallerinde ünlü isme benzeyebilmek için bıçak altına dahi yatanlar var. Ünlü şarkıcı Justin Bieber’a olan hayranlığını estetik operasyonlarla pekiştiren Toby, ona benzemek için 100’ü aşkın kez ameliyat oldu.

12 Ekim 2021 Salı 11:16
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Justin Bieber’ı yakışıklı olduğu için kıskandı!
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Dünya genelinde yaşayan milyarlarca insanın birbirinden değişik takıntıları vardır. Kimileri batıl inançları, kimileri bir objeyi ya da durumları takıntı haline getirebilir. 33 yaşındaki Toby’in sıra dışı bir takıntısı var. Toby, Justin Bieber’a benzeyebilmek için defalarca estetik operasyon geçirdi.

YAKIŞIKLILIĞINDAN DOLAYI KISKANDI

Justin Bieber, ilk ünlendiği zamanlarda yakışıklılığından dolayı onu kıskandığını dile getiren Toby, hayatını kökünden değiştirecek bir karar verdi. 5 yıllık süreç içinde sevilen şarkıcıya benzemek için 100’ü aşkın estetik operasyon geçiren Toby, bu ameliyatları için tam 100 bin dolar harcadı. Justin Bieber fanı olmadığını dile getiren Toby, sadece ünlü şarkıcının dış görünüşü sevdiğini söylüyor. Bu durum yakın çevresi ve ailesi tarafından yadırgansa da Toby, “Mükemmel Justin Bieber” görüntüsünü yakalamak için en ufak detayları dahi düşünüyor.

GÖZ KAPAKLARININ ÜZERİNDEKİ DERİYİ ALDIRDI

Bieber’ın kâhküllerinin ve saç çizgisinin aynısını yakalamak için çeşitli saç ekim uygulamaları yaptırdı. Bieber ile aynı yüz ifadesine sahip olmak için ise kaşlarının altı için dolgu operasyonu geçirdi. Bieber’ın gözlerine sahip olmak için ise göz kapağının üstündeki deriyi aldırdı. Bieber’ın tüm dünya tarafından beğenilen gülüşüne sahip olmak için ise üst ve alt dudağıyla, dudak kenarlarından ameliyat olan Toby, yüz yapısını Bieber'a benzetmek için çenesini de küçülttürdü.

TARZINI DA KOPYALIYOR

Justin Bieber’a benzeme bağımlılığı 28 yaşında başlayan Toby, o dönemden öncesinde kendisini derin bir bunalımda hissediyordu. Yüzünün yaşlanmaya başladığına dair tedirginlik duyduğunu dile getiren Toby, Bieber’a benzediğini bilmenin onu mutlu ettiğini söylüyor. Yalnızca ameliyatlarla yetinmeyen Toby, günlük kıyafet tarzını da Bieber'a benzetmeye çalışıyor.

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