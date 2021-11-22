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Kadir İnanır'dan yeni haber!

Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, " Ameliyat sonrası İnanır, yoğun bakım ünitesine alındı. Bir süre burada tutulan İnanır, uyandırıldı. Solunum cihazı da çıkartılan İnanır'ın bilinci açık." denildi.

22 Kasım 2021 Pazartesi 14:48
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Kadir İnanır'dan yeni haber!
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Pamukkale Üniversitesi Hastanesi nöroloji servisinde gözetim altında tutulan Kadir İnanır'ın dün akşam ameliyat edilmişti.

Beyin damarında pıhtı atması sonucu cumartesi günü aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve halen Pamukkale Üniversitesi Hastanesi nöroloji servisinde gözetim altında tutulan Kadir İnanır'ın ameliyat edildiği açıklandı.

UYANDIRILDI! BİLİNCİ AÇIK

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, beyin kanaması nedeniyle ameliyata alınan sinema oyuncusu Kadir İnanır'dan iyi haber geldi. Ameliyat sonrası İnanır, yoğun bakım ünitesine alındı. Bir süre burada tutulan İnanır, uyandırıldı. Solunum cihazı da çıkartılan İnanır'ın bilincinin açık olduğu bildirildi. İnanır'ın bir süre daha yoğun bakım ünitesinde tedbir amacıyla tutulacağı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Kadir İnanır
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