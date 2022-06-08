Kadroya sürpriz isimler katıldı

ürk sinema tarihinin en uzun soluklu komedi serilerinden biri olan ve 2010 yılındaki ilk filmden bu yana ana kadrosunu muhafaza ederek yoluna devam eden Çakallarla Dans serisi yeni filmiyle seyirci karşısına çıkacak.

KADRODA YENİ İSİMLER VAR

Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzalı senaryonun okuma provası için ünlü oyuncular bir araya geldi.

Çakallarla Dans 6’da efsane ekip Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın yeniden bir araya gelirken kadroya Ebru Cündübeyoğlu, Nurettin Sönmez, Elvan Dişli, Mine Kılıç, Kemal Zeydan gibi oyuncular dahil oldu.

Gelecek sezonun en iddialı yerli filmlerinden biri olacak ve sinemalarda yayınlanacak olan ‘Çakallarla Dans 6’nın çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.