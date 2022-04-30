Kahkaha atarak anlattı: Doğru bir şey yapıyoruz gibiydi

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla gündemde olan TikTok fenomeni Mika Can Raun, sosyal medya hesabında açtığı canlı yayında arkadaşıyla oruçlarını rakıyla açtıklarını anlattı. O anlarda kahkaha atan fenomen, "Ne bileyim o an doğru bir şey yapıyormuşuz gibiydi" ifadelerini kullandı.