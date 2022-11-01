Künye
Kıbrıs 20
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
Aracında enseledi!
Aracında enseledi!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
banner107

"Kalan yıllarımı sevap işleyerek geçireceğim"

Artık çok değiştiğini söyleyen ünlü popçu Serdar Ortaç, bundan sonraki hayatını sevap işleyerek geçireceğini söyledi.

01 Kasım 2022 Salı 22:42
38 Okunma
"Kalan yıllarımı sevap işleyerek geçireceğim"



Ünlü popçu Serdar Ortaç, dün akşam Kuruçeşme Açıkhava'da sevenleriyle buluştu.

2 saat sahnede kalan Ortaç, konsere başlamadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan ancak şu sıralar iyi olduğunu belirten ünlü popçu, samimi açıklamalarda bulundu.

"Kalan yıllarımı sevap işleyerek geçireceğim"

Bundan sonraki hayatında bazı kararlar aldığını söyleyen Ortaç, "Boş zamanımda hiçbir şey yapmıyorum, Hep yatıyorum hep uyuyorum. Yataktan çıkmak istemiyorum yani hep yatıyorum.

12 yıl ya da 22 yıl yani kalan yıllarımı sevap işleyerek geçirmek istiyorum." diye konuştu.

Son Güncelleme: 02.11.2022 08:56
Anahtar Kelimeler:
Serdar OrtaçMagazinşarkıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
75 yaşındaki ünlü oyuncu genç sevgilisiyle yakalandı!
75 yaşındaki ünlü oyuncu genç sevgilisiyle yakalandı!
Ajda Pekkan: Artık dans etmeyeceğim, gönlümü kırdılar
Ajda Pekkan: Artık dans etmeyeceğim, gönlümü kırdılar
Yarışmanın favorisi gözyaşları eşliğinde veda etti!
Yarışmanın favorisi gözyaşları eşliğinde veda etti!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim