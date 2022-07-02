Kardashian'ın kızı doğum gününü özel jette kutladı

Dünyaca ünlü zenginlerden Kim Kardashian'ın Kanye West ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı North, 9 yaşına girdi.

Geçtiğimiz hafta doğum gününü kutlayan North'un arkadaşlarıyla yaptığı parti dikkat çekti.

Yaşıtlarından farklı bir doğum günü kutlayan North, yeni yaşı için annesinin jetini alarak arkadaşlarıyla birlikte eğlendi.

Özel jetini kızı için süsledi

Kim Kardashian, kızı için hazırladığı kutlamayı sosyal medya hesaplarında paylaştı. Kızının yeni yaş kutlamaları için ona özel uçağını ödünç veren Kardashian, jetin merdivenlerinin iki yanını siyah renkli balonlarla süsledi.

Bütün detaylar düşünüldü

North West'in doğum günü için "kır teması" belirlendi. Özel uçağın koltuklarına her bir konuk için ahşabı andıran kılıflarla kaplanmış yastıklar konuldu. Ayrıca uçağın içine yapay örümcek ağları da yerleştirildi.

North ve arkadaşları bu özel günde doğada vakit geçirdiler. Çeşitli oyunlar oynayan küçük kızlar akşam olunca da her biri için özel olarak hazırlanan ve yine kır temasının hakim olduğu yataklarda uyudular.

Pijama partisi de yaptılar

North West'in doğum gününü konukları arasında teyzesi Kourtney'in, kendisiyle aynı yaşta olan kızı Penelope, ünlü oyuncu ve moda tasarımcısı Jessica Simpson'ın kızı Maxwell de vardı. Kızlar saatlerce eğlendikleri bu günün ardından birbirine benzeyen pijamalarını giyip uykuya daldılar.

Heyecanını belli etti

Bu eğlencede Kim Kardashian da kızı North'u yalnız bırakmadı. Ona North'un arkadaşlarından birinin annesi de eşlik etti. Kardashian'ın, kendi özel jetini kızının yeni yaş kutlaması için kullanmaktan dolayı hem mutlu hem de heyecanlı olduğu görüldü.