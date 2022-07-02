Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Paraları harcadı... Ekmek teknesini soydu!
Paraları harcadı... Ekmek teknesini soydu!
İki kadın hırsızlık yaparken polise yakalandı!
İki kadın hırsızlık yaparken polise...
Feci kazada 2 kişiyi ciddi şekilde yaraladı.. Alkol testini reddetti!
Feci kazada 2 kişiyi ciddi...
Kadına şiddet bitmiyor! Eski kız arkadaşını darp etti...
Kadına şiddet bitmiyor!
13 farklı yerde hırsızlık yaptı!
13 farklı yerde hırsızlık yaptı!

Kardashian'ın kızı doğum gününü özel jette kutladı

Kızının 9'uncu yaş kutlaması için hazırlık yapan Kim Kardashian, özel jetini kızı North ve arkadaşlarına verdi. North ve arkadaşları, jetle gittikleri yerde kamp yaptı.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 21:44
0 Okunma
Kardashian'ın kızı doğum gününü özel jette kutladı
banner48

Dünyaca ünlü zenginlerden Kim Kardashian'ın Kanye West ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı North, 9 yaşına girdi.

Geçtiğimiz hafta doğum gününü kutlayan North'un arkadaşlarıyla yaptığı parti dikkat çekti.

Yaşıtlarından farklı bir doğum günü kutlayan North, yeni yaşı için annesinin jetini alarak arkadaşlarıyla birlikte eğlendi.

Özel jetini kızı için süsledi

Kim Kardashian, kızı için hazırladığı kutlamayı sosyal medya hesaplarında paylaştı. Kızının yeni yaş kutlamaları için ona özel uçağını ödünç veren Kardashian, jetin merdivenlerinin iki yanını siyah renkli balonlarla süsledi.

Bütün detaylar düşünüldü

North West'in doğum günü için "kır teması" belirlendi. Özel uçağın koltuklarına her bir konuk için ahşabı andıran kılıflarla kaplanmış yastıklar konuldu. Ayrıca uçağın içine yapay örümcek ağları da yerleştirildi.

North ve arkadaşları bu özel günde doğada vakit geçirdiler. Çeşitli oyunlar oynayan küçük kızlar akşam olunca da her biri için özel olarak hazırlanan ve yine kır temasının hakim olduğu yataklarda uyudular.

Pijama partisi de yaptılar

North West'in doğum gününü konukları arasında teyzesi Kourtney'in, kendisiyle aynı yaşta olan kızı Penelope, ünlü oyuncu ve moda tasarımcısı Jessica Simpson'ın kızı Maxwell de vardı. Kızlar saatlerce eğlendikleri bu günün ardından birbirine benzeyen pijamalarını giyip uykuya daldılar.

Heyecanını belli etti

Bu eğlencede Kim Kardashian da kızı North'u yalnız bırakmadı. Ona North'un arkadaşlarından birinin annesi de eşlik etti. Kardashian'ın, kendi özel jetini kızının yeni yaş kutlaması için kullanmaktan dolayı hem mutlu hem de heyecanlı olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler:
Kim KardashianNorthJet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oylama oranlarını yayınladı
Oylama oranlarını yayınladı
Batuhan Karacakaya akaryakıt fiyatlarını görünce isyan etti
Batuhan Karacakaya akaryakıt fiyatlarını görünce isyan etti
Gizem Karaca'nın son pozu sosyal medyada olay oldu!
Gizem Karaca'nın son pozu sosyal medyada olay oldu!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim