Karnı burnunda olan Jennifer Lawrence’dan utandıran cinsel ilişki itirafı!

Jennifer Lawrence, 2019 yılında Cooke Maroney ile hayatını birleştirdi. En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ına layık görülen Lawrence, hamile olması nedeniyle oyunculuğa ara verdi. Som yaptığı işlerden biri olan Don’t Look Up filminde başrolü Leonardo Di Caprio ile paylaştı. Yeni filminin tanıtımı için sık sık basının karşısına çıkan Jennifer Lawrence, katıldığı bir canlı yayında yaptığı itirafla ağızları açık bıraktı.

Oyunculuğa ara vermesinin ardından aşırı derece cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen Lawrence daha sonra bu sözlerin şaka olduğunu belirtti ancak sunucunun bile utanması gözlerden kaçmadı.

SUNUCUNUN "SON YILLARDA NE YAPTIN?" SORUSU FİTİLİ ATEŞLEDİ

Stephen Colbert ile The Late Show'a katılan Lawrence, sohbetin ilerleyen dakikalarında Colbert tarafından sorulan "Son 3 yılda ne yaptın, zamanın nasıl geçti?" sorusuna uzun süre akıllardan çıkmayacak bir cevap verdi. Elini göbeğine koyup bebeğini işaret ederek konuşan Lawrence, "Bol bol cinsel ilişkiye girdim" ifadelerini kullandı.

KISA SÜRELİĞİNE ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Bu durumun ardından sunucu Colbert ve Lawrence'nin kısa süreliğine şaşkınlık yaşadığı görüldü. Colbert aldığı cevap karşısında utanırken, ünlü oyuncu Lawrence de daha sonra bu açıklamalarının birer şakadan ibaret olduğunu belirterek, sözlerine açıklık getirmeye çalıştı.

SEKTÖRE DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Hem koronavirüs pandemisi hem de hamileliği nedeniyle uzun süre ekranlardan uzak olan Jenifer Lawrence, yeni filmi Don't Look Up'la ekranlara dönmeye hazırlanıyor.