Künye
Kıbrıs 16
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterdi
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını...
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
banner107

Karnı burnunda olan Jennifer Lawrence’dan utandıran cinsel ilişki itirafı!

En İyi Kadın Oyuncu ödülü sahibi Jennifer Lawrence, yeni filmi Don’t Look Up’ın tanıtımları için sık sık kamera karşısına geçiyor. Karnı burnunda olan oyuncu geçtiğimiz akşam Stephen Colbert ile The Late Show'a katıldı. Güzel oyuncunun canlı yayında yaptığı cinsel ilişki itirafı hem sunucuyu hem de izleyicileri utandırdı.

09 Aralık 2021 Perşembe 12:03
364 Okunma
Karnı burnunda olan Jennifer Lawrence’dan utandıran cinsel ilişki itirafı!
banner108

Jennifer Lawrence, 2019 yılında Cooke Maroney ile hayatını birleştirdi. En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ına layık görülen Lawrence, hamile olması nedeniyle oyunculuğa ara verdi. Som yaptığı işlerden biri olan Don’t Look Up filminde başrolü Leonardo Di Caprio ile paylaştı. Yeni filminin tanıtımı için sık sık basının karşısına çıkan Jennifer Lawrence, katıldığı bir canlı yayında yaptığı itirafla ağızları açık bıraktı.

Oyunculuğa ara vermesinin ardından aşırı derece cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen Lawrence daha sonra bu sözlerin şaka olduğunu belirtti ancak sunucunun bile utanması gözlerden kaçmadı.

SUNUCUNUN "SON YILLARDA NE YAPTIN?" SORUSU FİTİLİ ATEŞLEDİ

Stephen Colbert ile The Late Show'a katılan Lawrence, sohbetin ilerleyen dakikalarında Colbert tarafından sorulan "Son 3 yılda ne yaptın, zamanın nasıl geçti?" sorusuna uzun süre akıllardan çıkmayacak bir cevap verdi. Elini göbeğine koyup bebeğini işaret ederek konuşan Lawrence, "Bol bol cinsel ilişkiye girdim" ifadelerini kullandı.

KISA SÜRELİĞİNE ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Bu durumun ardından sunucu Colbert ve Lawrence'nin kısa süreliğine şaşkınlık yaşadığı görüldü. Colbert aldığı cevap karşısında utanırken, ünlü oyuncu Lawrence de daha sonra bu açıklamalarının birer şakadan ibaret olduğunu belirterek, sözlerine açıklık getirmeye çalıştı.

SEKTÖRE DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Hem koronavirüs pandemisi hem de hamileliği nedeniyle uzun süre ekranlardan uzak olan Jenifer Lawrence, yeni filmi Don't Look Up'la ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saba Tümer doğum gününü kutladı!
Saba Tümer doğum gününü kutladı!
47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde şıklık yarışı...
47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde şıklık yarışı...
Altın Kelebek'te Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme
Altın Kelebek'te Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim