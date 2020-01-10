Kaşlarını almayı bıraktı şimdi tekliflere yetişemiyor

Danimarkalı model Sarah Marie Clarke 2019 yılının Mart ayından beri kaşlarını almayı bıraktı.

Artık güzellik kalıpları içinde olmadığını kadınların da erkekler kadar özgür olduğunu göstermek istediğini söyleyen Sarah, 'Instagram'da dolaşırken bir makyaj sanatçından ilham aldım. O vücudundaki bütün tüyleri özgür bırakmıştı. Ben işe kaşlarımdan başladım. Henüz tüm vücudum için cesaretim yok. Ancak bu haldeyken bile daha özgür ve mutlu hissediyorum.

Ancak sosyal medya ve dışarıdaki insanlar çok acımasız. İnsanlar alay etmek için fotoğraflarımı çekmek istiyor. Sosyal medya ise olumsuz yorumlarla dolu' şeklinde konuşuyor.

MODELLİK TEKLİFLERİ ALMAYA BAŞLADI

Tüm bunlara rağmen modellik tekliflerinin son zamanlarda arttığını da ifade eden genç kız, 'demek ki güzel görünüyorum ki şu an iş tekliflerine yetişmeye çalşıyorum' dedi ve ekledi: 'Kadınlar kendinize güvenme zamanı. Neler olduğunu görünce bunu anlayacaksınız. Kendinizi olduğunuz gibi kucaklayın.'