Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Çalınan 1 kilo altın halen kayıp
Çalınan 1 kilo altın halen...
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden detaylar
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden...
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Otobüs şoföründen çocuğa cinsel saldırı
Otobüs şoföründen çocuğa cinsel saldırı
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
banner107

Katar'da 45 dakika sahnede kalan Zeynep Bastık para bastı!

Zeynep Bastık, önceki akşam Dünya Kupası etkinlikleri kapsamında Katar'da 45 bin kişiye konser verdi. 250 bin dolar aldığı konserde sahnede 45 dakika kalan genç popçu, dakikada 76 bin TL kazanmış oldu.

26 Kasım 2022 Cumartesi 16:02
217 Okunma
Katar'da 45 dakika sahnede kalan Zeynep Bastık para bastı!



Pop müziğin en çok kazanan isimlerinin başında gelen Zeynep Bastık, önceki gece Katar'da Official Fifa Fan Fest kapsamında yapılan organizasyonda sahne aldı. Al Bidda Park'ta 45 binden fazla kişiye muhteşem bir konser veren ünlü popçu, repertuvarıyla olduğu kadar enerjisiyle de geceye damgasını vurdu.

TÜRK BAYRAĞI HER YERDE

İngilizce olarak "Burada olduğum için çok heyecanlıyım, ellerim titriyor" diyen Zeynep Bastık, konserini en önde ellerinde bayraklarıyla izlemeye gelen Türkler'in tezahüratları karşısında "Ağlarım yapmayın" karşılığı verdi.

DAKİKADA 76 BİN TL!

Takvim'de yer alan habere göre; sahnede yaklaşık 45 dakika kalan ünlü popçu konserinden 250 bin dolar yani yaklaşık 4 milyon 600 bin TL aldı. Böylece Bastık, Katar'daki sahnesinden dakikada 76 bin TL kazanmış oldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Squid Game'in yıldızına taciz suçlaması
Squid Game'in yıldızına taciz suçlaması
Görenler 59 yaşında olduğuna inanamıyor
Görenler 59 yaşında olduğuna inanamıyor
Armağan Çağlayan gözyaşlarını tutamadı!
Armağan Çağlayan gözyaşlarını tutamadı!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim