Katlı otoparkın ortasında cinsel ilişkiye girdiler

İngiltere tarihinin en sıcak günlerini yaşarken sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü gündem yaratmayı başardı. Birmingham Şehir Merkezi'ndeki Snow Hill istasyonunun yakınındaki belediyeye ait çok katlı otoparkta kaydedilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir çiftin cinsle ilişkiye girdiği anlar gösterildi. Sosyal medyada görüntüler kısa sürede viral olmayı başardı.