Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!

Kayınvalide gelini düğünde ilk kez gördü, beğenmedi!

Tunus’ta yaşanan bir olay ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı. Yerel basında yer alan habere göre ismi açıklanmayan bir damadın annesi gelinini düğünde ilk kez gördü. Tören sırasında gelini inceleyen kayınvalide oğluna “Oğlum bu çok çirkin ayrıl” dedi. Annesinin isteği üzerine damat düğün gününde gelini terk etti.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 19:52
177 Okunma
Kayınvalide gelini düğünde ilk kez gördü, beğenmedi!
banner48

Tunus’ta ismi açıklanmayan bir damadın annesi gelini düğün gününde ilk kez canlı bir şekilde gördü. Gelinin çok kısa ve çekici olmadığını dile getiren anne, oğlunun düğünü durdurmasını ve gelini terk etmesini söyledi. Gelin ve damada yakın kaynakların ifadesine göre kayınvalidenin gelini düğün gününe kadar sadece fotoğraflardan gördüğü ifade edildi.

GELİN SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

Gelinliği içinde sosyal medya hesabından yaşadığı zorlu süreci anlatan gelin Lamia Al-Labawi, damat tarafından terk edildikten sonra şoke olduğunu ve düğündeki davetlilerin kendisine bakışlarını görmesinin kalbini kırdığını söyledi.

Ailesinin düğün masraflarını karşılama konusunda büyük bir zorluk yaşadığını söyleyen Al-Labawi, sosyal medyadan destek topladı. Sosyal medya kullanıcıları genç kadının yaşadığı durumla empati yaptıklarını ve damadın tamamen kötü bir insan olduğunu konusunda hem fikir oldular.

Son Güncelleme: 27.07.2022 20:01
Anahtar Kelimeler:
KayınvalideTunusGelinDamat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sertab Erener’den kötü haber!
Sertab Erener’den kötü haber!
Çukur'un Timsah'ı Meli Bendeli Instagram'a hızlı girdi!
Çukur'un Timsah'ı Meli Bendeli Instagram'a hızlı girdi!
Şeyma Subaşı eski sevgilisi ile barıştı!
Şeyma Subaşı eski sevgilisi ile barıştı!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim