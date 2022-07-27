Kayınvalide gelini düğünde ilk kez gördü, beğenmedi!

Tunus’ta ismi açıklanmayan bir damadın annesi gelini düğün gününde ilk kez canlı bir şekilde gördü. Gelinin çok kısa ve çekici olmadığını dile getiren anne, oğlunun düğünü durdurmasını ve gelini terk etmesini söyledi. Gelin ve damada yakın kaynakların ifadesine göre kayınvalidenin gelini düğün gününe kadar sadece fotoğraflardan gördüğü ifade edildi.

GELİN SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

Gelinliği içinde sosyal medya hesabından yaşadığı zorlu süreci anlatan gelin Lamia Al-Labawi, damat tarafından terk edildikten sonra şoke olduğunu ve düğündeki davetlilerin kendisine bakışlarını görmesinin kalbini kırdığını söyledi.

Ailesinin düğün masraflarını karşılama konusunda büyük bir zorluk yaşadığını söyleyen Al-Labawi, sosyal medyadan destek topladı. Sosyal medya kullanıcıları genç kadının yaşadığı durumla empati yaptıklarını ve damadın tamamen kötü bir insan olduğunu konusunda hem fikir oldular.