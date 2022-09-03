Kaza geçiren ünlü oyuncu Mine Tugay'ın son hali sevenlerini üzdü

Medcezir dizisindeki başarılı performansı hala akıllardan gitmeyen ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla da hayli ilgi görüyor. Fakat güzel isimden bu kez herkesi üzen bir haber geldi.

"SAKIN KASKSIZ KULLANMAYIN"

Mine Tugay bisiklet sürerken kaza geçirdi. Kolu sargılı halini sosyal medyadan paylaşan Tugay, "Bu da böyle bir anı oldu. Sakın kasksız bisiklet kullanmayın. O kask kafamda olmasaydı şuan başka şeyler olurdu. Sakın." dedi. Tugay'ın o paylaşımına sevenleri, 'Geçmiş olsun' dileklerini eksik etmedi.