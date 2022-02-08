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Kazancı dudak uçuklattı

Bir Instagram modeli olan Irene Zhao, teknolojiye ayak uydurarak fotoğraflarının NFT’sini sattı. Kendi fotoğraflarından oluşan bir koleksiyonu satışa sunan Zhao, 10 gün içinde 4 milyon sterlin (yaklaşık 73 milyon TL) kazandı. Kazancını kısa sürede milyonlarca sterline katlayan Zhao, NFT şeklinde satmaya devam ediyor.

08 Şubat 2022 Salı 09:06
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Kazancı dudak uçuklattı
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Son dönemde NFT satışları ve NFT şeklinde fotoğrafların kullanımı yaygınlaştı. Durumu fırsata çevirmek isteyen bir sosyal medya fenomeni ise teknolojiye ayak uydurarak fotoğraflarının NFT’sini satmaya başladı.

Singapurlu model Irene Zhao'nun 10 günde fotoğraflarını ve fotoğraflarının NFT'sini satarak kazandığı para ise dudak uçuklattı. Zhao’nun koleksiyonu onun fotoğraflarını da kapsayan binlerce öğeden oluşuyor.

HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

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NFT ve fotoğraf satışı dünyanın pek çok noktasında popüler hale geldi. Sosyal medya fenomeninin dışında dünya genelinde tanınmış birçok isim NFT’lerini satarak gelir elde ediyor.

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