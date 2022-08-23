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Kenan İmirzalıoğlu'nun abisini görenler şaşkına döndü!

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu her daim merak edilen isimler arasında yer alıyor. Ağabeyi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler "Ailenin tek yakışıklısı Kenan değilmiş" dedi.

23 Ağustos 2022 Salı 10:08
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Kenan İmirzalıoğlu'nun abisini görenler şaşkına döndü!


Sinem Kobal ile mutlu evliliğini sürdüren Kenan İmirzalıoğlu, bu güzel evliliği bir de çocukla taçlandırdı.

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Şu sıralar ATV ekranlarında yayınlanan yılların vazgeçilmez programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu yapan İmirzalıoğlu oyunculuğu kadar sunuculukta da çok beğenildi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik aşkı Sinem Kobal'ı hiç böyle görmediniz!

O sadece yakışıklılığı ile değil, rolünün hakkını sonuna kadar veren oyuncular arasında yer alıyor. İş hayatı kadar özel hayatıyla da merak edilen bir isim.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi Derviş İmizarlıoğlu'nu görenler şaşkınlığı gizleyemiyor.
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Görenler, "Ailenin tek yakışıklısı Kenan değilmiş" demeden edemedi.

Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğluAbisi
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