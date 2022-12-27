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Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Beyin kanaması geçiren ve 8 yıldır komada olan oyuncu Kenan Işık’ın sağlık durumuna dair açıklama arkadaşı Ozan Zeybek'ten geldi.

27 Aralık 2022 Salı 09:28
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Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında açıklama



Beyin kanaması sonucu 8 yıldır komada olan ve ailesinin yardım ve desteği ile yaşamını sürdürebilen Kenan Işık'ın sağlık durumuna dair açıklama geldi. Işık’ın arkadaşı Ozan Zeybek sanatçının son durumunu paylaştı.

"TIPKI HAFIZALARDA KALDIĞI GİBİ"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zeybek, “Kenan Işık bıraktığınız gibi” dedi. Sanatçının görünüm olarak iyi olduğunu ve ailesinin çok iyi bir şekilde baktığını anlatan Zeybek, "Bakımı çok iyi. Kenan Işık’ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor ve besin takviyesi veriliyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Kenan Işık bıraktığınız gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor, tıpkı hafızalarda kaldığı gibi" ifadelerini kullandı.

2014 yılında spor sonrasında saunaya giren oyuncu ve sunucu Kenan Işık, fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti. Işık geçirdiği kaza sonrası sekiz yıldır komada.

Anahtar Kelimeler:
Kenan IşıkSağlık Durumu
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