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Kenan Işık’tan sevindiren haber!

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Kenan Işık 4 yıl önce gittiği spor salonundaki saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşerek kafasına darbe almış ve komaya girmişti. Komada uzun süre yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hayati fonksiyonlarının normale döndüğü iddia edildi.

04 Eylül 2018 Salı 16:35
Kenan Işık’tan sevindiren haber!

Ömercan ALTAY/SÖZCÜ

Kenan Işık, 2014’ün mart ayında, İstanbul’da gittiği bir spor salonunda, ayağı kayarak yere düşmüş ve başını çarparak komaya girmişti… 4 yıldır yaşam mücadelesi veren Işık’ın aile dostlarından öğrenilen bilgiye göre, usta sanatçının durumunun iyiye gittiği ve komadan çıktığı bilgisine ulaşıldı. Ekranların sevilen ismi Kenan Işık’ı, Bodrum Turgutreis’teki yazlığında gören tanıklar,  usta oyuncu ve sunucunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

HAYATİ FONKSİYONLARI YERİNE GELDİ

4 yıldır bitkisel hayatta olan Kenan Işık’ın, sağlık durumu hakkında açıklama yapılmıyor ve ailesinin ise usta oyuncunun hiç kimse ile görüşmesine izin vermediği söyleniyordu. Geçtiğimiz günlerde ise Murat Yıldırım, ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasının eski sunucusu Kenan Işık ile ilgili, “Ailesinden dolayı ziyaret etme şansım olmadı. İnşallah en yakın zamanda gelir ve programı sunmaya devam eder” diye yorum yapmıştı. Kenan Işık'ı Bodrum'da bulunan yazlığının balkonunda fotoğraf ve videolarla görüntüleyen, ancak videoları basınla paylaşmak istemeyen yazlık sakinleri, Işık, hakkında sevindirici açıklamalar yaptı. Görgü tanıklarının iddiasına göre, Kenan Işık'ın sol tarafının felçli olduğu, ayakta duramadığını ve yürüyemediğini söylediler. Ancak bir kişinin yardımı ile hareket edebildiğini belirten görgü tanıkları, Kenan Işık’ın sağlığının iyi olduğunu, ailesi ve akrabaları ile balkonda oturduğunu ve zaman zaman konuşmalara gülerek karşılık verdiğini gözlemlediklerini belirttiler.

KENAN IŞIK, 29 AĞUSTOS’DA AİLESİYLE BİRLİKTE BODRUM’DAN İSTANBUL’A DÖNDÜ

Kenan Işık’ın yazlıktan komşusu olan görgü tanıdıkları “Kenan Bey, bitkisel hayattan çıktı, ailesiyle beraber yaz ayını Bodrum’da geçirdi ve 29 Ağustos, tarihinde Bodrum’da bulunan evinden ayrılarak İstanbul’a döndü” ifadelerini kullandı.

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Kenan IşıkHaberKKTCKıbrıs
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