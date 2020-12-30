Kendi ölümünü dahi bilen kahin Nostradamus'un 2021 kehanetlerinde yok yok

Çernobil faciası, Hitler'in yükselişini ve 11 Eylül saldırıları gibi çok sayıda önemli gelişmeyi doğru tahmin ettiği söylenen Nostradamus'un geleceğe dair öngörüleri merakla takip ediliyor.

Michel de Nostredame veya bilinen adıyla Nostradamus, 1500'lü yılların başında Fransa'da yaşamış olan bir doktor ve astrologtu. Nostradamus'un ünlü olmasının nedeni ise çeşitli tarihi olayları önceden anlattığı iddia edilen şiirsel dörtlükleridir. Bunları da 'Kehanetler' isimli bir kitapta yayınlamıştır. Nostradamus o kadar çok şey yazdı ki, bu anlatıları kulaktan kulağa yıllar içinde yayıldı. İddialar ve hayal gücünün yardımıyla, birçok insan Nostradamus'un, 16 yüzyılın ortalarından beridir neredeyse her önemli olayı bildiğini ileri sürdü.

Tüm dünyayı kıskacı arasına alan koronavirüs salgınıyla birlikte Nostradamus'un ismi bir kez daha gündeme geldi. Aslında salgının en başından beridir Nostradamus'un Covid-19'u bildiği iddia ediliyor ve bu konuda yazdığı bir dörtlük de kanıt olarak paylaşılıyor.

Nostradamus'un koronavirüs pandemisi hakkında yazdığı iddia edildiği kehaneti şu şekilde: "İkizler yılında doğudan bir kraliçe yükselecek. Gece yaratıklarından vebasını 7 tepeli diyara yayacak. İnsanların alacakaranlığını toza dönüştürecek. Dünyayı yok edecek ve mahvedecek."

-İkizler yılı / 2020 -Gece yaratıkları / Yarasa -Veba / Koronavirüs -7 tepeli diyar / İtalya -İnsanların alacakaranlığı - Yaşlı insanlar -Toza dönüştürmek - Ölüm Şeklinde yorumlanan bu dörtlüğün kahinin kitabında yer almadığı ortaya çıktı. Peki Nostradamus'un 2021 kehanetleri neler?

Ünlü hekim ve astrolog Nostradamus'un kehanetleri yeni yılda da dünyayı büyük felaketlerin beklediğini işaret etti. Daily Mirror'ın haberine göre Nostradamus'un kehanetlerinden 6 tanesi şöyle: 16. yüzyılda yaşayan Nostradamus' a göre Rusya bir biyolojik silah tasarlayacak. Bu silah da bir çeşit virüs salgını yaratarak insanları zombiye dönüştürecek.

Kahin, zombi salgını yetmezmiş gibi 2021'de tüm dünyayı etkileyecek büyük bir kıtlık yaşanacağını da iddia etti. Nostradamus'un dünyanın sonuna dair kehanetlerine göre devasa kıtlık, depremlerin ve salgınların artmasıyla ortaya çıkacak.

Nostradamus, dünyanın büyük bir güneş fırtınasının etkisi altında kalacağını da öne sürdü. Buna göre çoğu ülkeden kitlesel göçler başlarken, birçok devlet epey kısıtlı sayıda kalan doğal kaynaklar için amansız bir savaşa girişecek.

Teknolojik gelişmeler, özellikle yapay zeka teknolojisindeki ilerlemeler 2021'de korkutucu boyutlara ulaşabilir. Nostradamus, yeni bir teknolojiyle beyinlerine çip yerleştirilmiş askerler yetiştirileceğini söyledi. Kehanetlerine göre bu süper-askerler insanlığı kurtarmak için mücadele verecek.

2021'de dünyayı bekleyen felaketlerden biri de göktaşı çarpması. Nostradamus'un kehanetlerine göre bu çarpma sonucunda çok büyük doğa felaketleri yaşanacak. Bazı bilim insanları, NASA'nın incelediği 2009 KF1 göktaşının Dünya'ya çarpma ihtimalı olduğunu belirtmişti. Bu ihtimal düşünüldüğünde kehanet daha da korkucu bir hal alıyor.

Kahine göre yeni yılda dünyayı kötü depremler de bekliyor. Nostradamus Amerika kıtasında büyük bir depremin etkili olacağını söyledi. Kahin hatta bu felaket için tam tarih de verdi – 25 Kasım 2021.