Kendilerini bambaşka birine dönüştürdüler!

Vücutları sadece dövmelerle kaplı değil, aralarında en az 50 piercingin yanı sıra dekoratif yara izleri ve deri altında implantlar var. Arjantinli dövme sanatçısı Gabriela Peralta, dövmelerini güzelleştiren piercing ve deri altı implantlarına sahip. Uruguaylı Victor Hugo Peralta Rodriguez, dünyanın dört bir tarafını ziyaret ederek her gittiği yerde de vücuduna bir dövme veya piercing yaptırdı.

Arjantin’de yaşayan ve dünya çapında 80'den fazla dövme sanatçısı tarafından vücuduna dövme yapılan adam bu sefer sınırları aşarak kafatasına 6 rakamını kazıttı. Cinsel organını bile deldiren adamın asıl hedefi kafatasına adım adım 666 rakamını kazıtmak. İlk dövmesini 13 yaşında yaptıran Victor, herkesin sıra dışı görünümünün hayranı olmadığının farkında. Hristiyanlıkta şeytanla atfedilen 666 rakamını kafasına kazıtmak isteyen Victor, ona tuhaf gözlerle bakanlar için “Bunun beni etkilemesine izin vermiyorum ve onlara dikkat etmiyorum.” diyor.

REKORU KAPTIRMAYI DÜŞÜNMÜYORLAR

Çift olarak dünyanın en çok dövmesine sahip kişileri unvanını elinde bulunduran Gabriela ve Victor Hugo Peralta, Guinness Rekorları Kitabı’ndaki yerlerini sağlamlaştırmak için vücutlarına dövme yaptırmaya devam ediyor. Dövme sanatçısı olan ikili kimi zaman ise birbirlerine dövme yapmayı tercih ediyor.