Künye
Kıbrıs 30
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
Sopayla kaburgalarını kırdı
Sopayla kaburgalarını kırdı
Sahte dolarları tedavüle sürdü
Sahte dolarları tedavüle sürdü
4 erkek 2 kadın şahısla birlikte ev bastı
4 erkek 2 kadın şahısla...
Sanayide hırsızlık iddiası
Sanayide hırsızlık iddiası

Kendisini baştan yarattı!

Ukrayna’nın Kiev kentinde yaşayan 26 yaşındaki Anastasia Crimson, uzun yıllar boyunca kıyafetlerinde gotik tarzı benimsemişti. Sosyal medyada gördüğü fenomenlerden ilham alan Crimson, şişme bebeğe benzeyebilmek için sayısız estetik ameliyat oldu ve 4 bin sterlin (yaklaşık 48 bin TL) harcadı.

23 Eylül 2021 Perşembe 17:16
29 Okunma
Kendisini baştan yarattı!

Anastasia Crimson isimli sosyal medya kullanıcısı yıllar içindeki değişimi ile şaşırttı. Kendisini gerçek bir şişme bebeğe dönüştürmek için binlerce sterlin harcadı. Büyükannesinden miras kalan mücevherlerini rehin bırakarak estetik ameliyat prosedürlerini tamamlayan Crimson, yeni görünümüyle herkesi şaşırttı.

“ESKİ FOTOĞRAFLARIMA BAKINCA MUTSUZ OLUYORUM”

İlk olarak siyah uzun saçlarını keserek sarı boyatmakla değişim sürecini başlattığını anlatan Crimson, estetik operasyonlarına dudak dolgusu ve botoks ile devam etti. Değişimini tamamlama planları arasında ise meme ve popo implantları ile Brazilya popo kaldırma işlemi de var.

Estetik operasyonların sonrasında kendisini daha öz güvenli hissettiğini vurgulayan Crimson, “Gençken çok mutsuzdum. Gotik ve alt kültür tarzlarını seviyordum. Görünüşümü yavaş yavaş değiştirmeye karar verdim. Bu sürece uzun siyah saçlarımı kısa bir bob şeklinde kesip sarıya açarak başladım. Pahalıydı ama bedelini büyükannemin altın mücevherlerinden kalan mirasımı satarak ödedim.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
şişme Bebek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serdar Ortaç sahneden Beşiktaş’a küfür etti
Serdar Ortaç sahneden Beşiktaş’a küfür etti
Yeni sevgilisiyle eski sevgilisi aynı karede!
Yeni sevgilisiyle eski sevgilisi aynı karede!
İbrahim Tatlıses’e hapis cezası
İbrahim Tatlıses’e hapis cezası
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim