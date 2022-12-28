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Kendisiyle evlenip kendisiyle boşandı

Yetişkin içerik yıldızı ve sosyal medya fenomeni olan Cris Galera, daha önce kendisiyle evlenip boşanarak gündem olmuştu. Sonrasında da sık sık cesur paylaşımları ve ilginç açıklamalarıyla manşet olan Galera, şimdi bir ilişki içinde. Yıl biterken yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Galera, bu kez de yıllık seks ritüelleri ile dikkat çekti.

28 Aralık 2022 Çarşamba 16:04
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Kendisiyle evlenip kendisiyle boşandı



Kendisiyle evlenerek viral olan Cris Galera, daha sonra başka biriyle aşkı bulduğunda kendisinden boşanmıştı. Kendisini mutlu etmeyen ilişki girişimlerinden sonra şimdi keyifli bir birlikteliği olan Galera, yeni yıl öncesinde kendini daha iyi hale getirmek için seks ritüelleri uyguladığını ortaya çıkardı.

NEFES EGZERSİZİ YAPIYOR

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Cinsellik esnasında ona fayda sağladığını söylediği ritüellerden bahseden Cris, "Nefes almak benim önceliğim, bu yüzden seks yapmadan önce belirli bir frekansı korumayı seviyorum.'' dedi ve nefes egzersizi yaparak cinsel ilişkiye hazırlandığını açıkladı. Partnerinin nefes alıp vermesine de dikkat ettiğini söyleyen Galera, bu enerji alışverişinin harika bir seksin anahtarı olduğunu söyledi.

ESNEKLİĞİ DE ARTTIRIYOR

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Model ayrıca, rahatlama ve konsantrasyona yardımcı olan bir taktik olduğunu düşünerek seksten önce yoga da yaptığını ekledi. Bunun sadece bir kişiyi güçlendirmekle kalmadığının, aynı zamanda yatakta her zaman memnuniyetle karşılanan bir özellik olan esnekliği de artırdığının da altını çizdi.

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