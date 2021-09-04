Kibariye'den yürek burkan itiraf: Beni çirkin bulup, perde arkasından...

Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın TV8 ekranlarında hazırlayıp sunduğu Paylaş Benimle adlı programının bu haftaki konuğu usta sanatçı Kibariye oldu. Ünlü şarkıcı, çocukluğunu, gençliğini ve aile yaşamının bilinmeyenleri anlattı.Kirabiye, Seda Sayan ile ilgili bir de itirafta bulundu.

Seda Sayan ile 30 yıllık dostluğundan bahseden Kibariye, "Seda ile çok hoş yaşadık. Hiç kırmadık birbirimizi... Seda ile ben çok güzel geçindim. Bize zamanında çok güzel bir ev tuttular. Turgut Abi yaptı onu. Seda'yı bana gönder, yanımda kalsın dedim. Ben korkuyordum. Gönderdi. Allah razı olsun. Yemeğimi yapardı. 'Hadi Kiboş'um uyuyalım. Yarın sesin çıkmaz' derdi. Yoğurt yedirip yatırırdı. Kendisi evi toplayıp, bulaşıkları yıkayıp... Aynı karyolada sarılıp yatıyorduk" dedi.

Sahneye çıkmaya başladığı ilk zamanlarda parasını alamadığını anlatan Kibariye, yardımına Seda Sayan'ın koştuğunu söyledi:

"Paramı Seda aldı"

"Sahneye çıkıyordum bir mekanda. Paramı vermediler. Onun mücadelesini Seda verdi. 'Bu kız burada saatlerce şarkı söylüyor. Gırtlağı kıpkırmızı' dedi. Paramı aldı"

Kibariye, çalıştığı mekanda patronlarının kendisini çirkin bulduğunu bu yüzden de perde arkasından şarkı söyletmeyi teklif ettiklerini anlattı:

"Beni çirkin buldular, çok gücüme gitti"

"Önce beni çirkin buldular. 'Güzel bir kadın değil' dediler. 'Bunu biz almayız. Sahne arkasından okutalım. Perde arkasından okutmaya devam edelim.' dediler. Bu benim çok gücüme gitti. Maymun muyum ben? Çaki miyim? Allah kimseyi çirkin yaratmaz"