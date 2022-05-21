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Kıbrıs'ta Haluk Levent rüzgarı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 25’inci Bahar Festivali, bugün yapılacak etkinliklerle sona erecek.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 11:44
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Kıbrıs'ta Haluk Levent rüzgarı

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre bugünkü etkinlikler kapsamında “Color Fest” etkinliği, 11.00-17.00 saatleri arasında DAÜ Golf Sahası’nda yapılacak.

DAÜ Kültürel Miras ve Arkeoloji Kulübü’nün “Kültür, Sanat ve Fotoğraf Sergisi”, saat 11.30’da Özay Oral Kütüphanesi Sergi Salonu’nda yer alacak.

Neydi Olacağı platformunun yapımcısı Mehmet Ekin Vaiz ve Neydi Olacağı Ekibi, saat 12.30’da, Aktivite Merkezi’nde yapılacak söyleşide DAÜ’lülerle bir araya gelecek.

Saat 17.00’de ise, DAÜ Arama-Kurtarma Kulübü’nün “Ekstrem Parkur Oyunları 2022” etkinliği; saat 19.00’da ise, kulüp standlarında DAÜ Güzel Sanatlar Kulübü’nün “12. Sanat Buluşması” başlıklı uygulamalı atölye çalışmaları ve Genetik Kulübü’nün “DNA İzolasyonu” başlıklı etkinlikleri yer alacak.

Bu akşam saat 21.00’de DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda Şirin konseri yer alacak. DJ performanslarının ardından Türk rock müzik sanatçılarından Haluk Levent sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirecek.

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