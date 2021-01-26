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Kıbrıslı Bahar Sevinç, Survivor'dan elendi

Ünlüler takımında yarışan Bahar, elenme adayı olarak gösterildi ve rakiplerinden daha az oy alarak Survivor'a veda etti.

26 Ocak 2021 Salı 23:01
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Kıbrıslı Bahar Sevinç, Survivor'dan elendi

Kıbrıslı Bahar Sevinç, Survivor'dan elendi

Bahar Sevinç, Survivor 2021'e yedek yarışmacı olarak katılmıştı.

Yoga eğitmeni olarak dikkat çeken Bahar Sevinç, Survivor’a ikinci haftada dahil olmuştu.

Ünlüler takımında yarışan Bahar, elenme adayı olarak gösterildi ve rakiplerinden daha az oy alarak Survivor'a veda etti.

Ünlüler takımı SMS sıralaması

11-Bahar
10-Melis
9-Hayrettin
8-Barış
7-Merve
6-Sergen
5-Çağrı
4-İlayda
3-Öykü
2-Batuhan
1-İsmail

Gönüllüler Takımı SMS oylaması

11-Baran
10-Hanzade
9-Yunus Emre
8-Duygu
7-Emin
6-Aleyna
5-Dora
4-Steven
3-Ayşe
2-Reşat
1-Poyraz

Son Güncelleme: 27.01.2021 00:15
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