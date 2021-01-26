Kıbrıslı Bahar Sevinç, Survivor'dan elendi
Bahar Sevinç, Survivor 2021'e yedek yarışmacı olarak katılmıştı.
Yoga eğitmeni olarak dikkat çeken Bahar Sevinç, Survivor’a ikinci haftada dahil olmuştu.
Ünlüler takımında yarışan Bahar, elenme adayı olarak gösterildi ve rakiplerinden daha az oy alarak Survivor'a veda etti.
Ünlüler takımı SMS sıralaması
11-Bahar
10-Melis
9-Hayrettin
8-Barış
7-Merve
6-Sergen
5-Çağrı
4-İlayda
3-Öykü
2-Batuhan
1-İsmail
Gönüllüler Takımı SMS oylaması
11-Baran
10-Hanzade
9-Yunus Emre
8-Duygu
7-Emin
6-Aleyna
5-Dora
4-Steven
3-Ayşe
2-Reşat
1-Poyraz