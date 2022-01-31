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Kıbrıslı oyuncu İngiltere’deki evlilik programında taliplerini aramıştı! Kendisine gelen en ilginç teklifi açıkladı

Kıbrıslı Türk oyuncu ve eski moda girişimcisi Tansel Adacan, geçtiğimiz aylarda İngiltere’deki Channel 4 Show isimli programa katılarak taliplerini aramıştı. Programda kendisine uygun bir gelin adayı bulamadığını ifade eden Adacan, popülerliğinin arttığını ve insanların sosyal medyada kendisine ulaştığını dile getirdi. Sosyal medyadan aldığı ilginç bir teklifi anlatan Adacan, herkesi şaşırtmayı başardı.

31 Ocak 2022 Pazartesi 11:14
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Kıbrıslı oyuncu İngiltere’deki evlilik programında taliplerini aramıştı! Kendisine gelen en ilginç teklifi açıkladı
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İngiltere'deki Channel 4 Show programına katılarak ismini duyuran Kıbrıslı Türk oyuncu Tansel Adacan, yarışmadan sonra kendisine gelen tuhaf bir teklifi ifşa etti. 2021 yılından bu yana vücut geliştirme üzerine çalışmalarını devam ettirdiğini dile getiren Adacan, sosyal medyadaki mesaj kutusunun hep dolu olduğunu belirtti. Hatta oyuncu İngiliz basınına kendisine gelen bir mesaj hakkında açıklamalarda bulundu.

15 BİN EURO TEKLİF ETTİ

Adacan ismini açıklamadığı bir sosyal medya kullanıcısının kendisini televizyon programında gördükten sonra ilginç bir istekte bulanarak şaşırttığını ifade etti. Adacan, kendisine mesaj attığını ve eşiyle gözünün önünde cinsel ilişkiye girmesi karşılığında 15 bin euro (yaklaşık 224 bin TL) teklif ettiğini söyledi. Adacan’ın açıklamaları İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı.

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