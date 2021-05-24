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Kıbrıslı sanatçı Yağmur Arslan’ın “Durmadan” adlı teklisi dijital platformlarda…

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğrencisi Yağmur Arslan’ın “Durmadan” isimli tekli çalışması dijital platformlarda yayınlandı. Arslan, müzik kariyerinin nasıl başladığına dair özel açıklamalarda bulundu.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:13
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Kıbrıslı sanatçı Yağmur Arslan’ın “Durmadan” adlı teklisi dijital platformlarda…

Müzik kariyerinin nasıl başladığı hakkında açıklamalarda bulunan Arslan; “Lisede ilk hedefim tıptı ama müzik öğretmenlerim sürekli beni müziğe yönlendirmeye, ön plana çıkarmaya çalışırdı. Vodafone Freezone Müzik Yarışması’na hazırlandım ve müzik kariyerimdeki yolculuğum böyle başladı. Müzik benim hayatım oldu. Çocukları da çok sevdiğim için onlara müziği sevdirmek istedim ve GAÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü’ne kayıt oldum.  Bölüm Başkanımız Deniz Sever hocama da destekleri için çok teşekkür ediyorum. Onun etkisiyle GAÜ Müzik Öğretmenliği bölümü olarak birlikte bir çok projemiz oldu” dedi.

“GENELDE ŞİİR YAZARIM VE BU “DURMADAN” ŞARKIMIN SÖZLERİ DE BU ŞİİRLERİMDEN BİR TANESİ”
“Durmadan” isimli parçasının hikayesi hakkında açıklamalarda bulunan Arslan;

“Durmadan” benim çok önemli hayatımın dönüm noktası saydığım bir hikayeyi anlatıyor. Herkes bu parçayı aşk şarkısı zannetti ama şarkım vefat eden ablama özlemimi içeriyor. Şarkımın sözleri, klibi, klipte oynayan beyaz giyinen figür ablamı temsil etmektedir. Klipteki küçük, büyüyen çocukta beni temsil etmektedir. Korkularım vardı. Çünkü yeni bir şey yapmak, insanlara kendi yaptığın bir şeyi sevdirmek çok zor. Şarkım uzun zamandan beri hazırdı, en uygun zamanının bu zaman olduğunu düşündüm ve paylaşmak istedim. Hazırda birçok bestem var, sırayla zamanı gelince hepsini paylaşmaya devam edeceğim” dedi.

“KKTC’DE MÜZİK KONUSUNDA BİRÇOK DEĞERLİ İSİM VAR”
KKTC ve müzik piyasası hakkında açıklamalarda bulunan Arslan; “İnsanlar bu klibin Kıbrıs’ta yapıldığına pek inanmıyorlar. Bu demektir ki Kıbrıs’ta müziğe değer oranı Türkiye’ye oranla biraz düşük. Aslında Kıbrıs’ta sayısı o kadar fazla kaliteli müzisyenimiz var. Fakat ada sınırları dışında çok fazla bilinmiyorlar. Kıbrıs’ta müzik denilince akla Ahmet Evan, Nafiz Dölek, Eril Cambaz gibi isimler gelir. Hepsinin çalışmalarına ayrı bir sevgim, saygım vardır. Onlarında müzik dünyasında değerlerinin daha fazla bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böyle kaliteli müzik yapan insanların bulunması çok zordur” dedi.

Arslan, konuşmasının sonunda ise müzik hayatına başladığı günden bugüne ona destek olan anne ve babasına da teşekkür etti.

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Yağmur ArslanDurmadan
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