KIBRIS’TA MASAL GİBİ BİR SET

Başrollerini Nilay Deniz ve Ekin Mert Daymaz’ın paylaştığı romantik komedi Masal’ın çekimleri geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ta başlamıştı. Yapımını Nilay Gürsoy’un üstlendiği, Nilay İslamoğlu’nun yönettiği, heyecanlı bir aşk hikayesini anlatan Masal’ın seti de Kıbrıs’ın güneşli ve sıcak iklimine uyum sağladı.
Kıbrıs’ın en güzel otellerinden Les Ambassadeurs Hotel & Casino’da çekilen filmin oyuncuları disiplini elden bırakmadan çekim aralarında çok eğleniyor. Herkesin gülümsediği sette sürekli kahkahalar atılıyor. Gerçek hayatta olduğu gibi filmde de iki yakın arkadaşı canlandıran Nilay Deniz ve Gözde Çığacı “Bu kadar eğlendiğimiz bir iş hatırlamıyoruz” dedi.
Hakan Meriçliler, Tarık Uğur Özenbaş, Cenk Acarlar, Yasmin Albay gibi usta ve yetenekli isimlerin de bulunduğu kadro plajda güneşlenerek senaryo çalışıyor, öğle ve akşam yemeklerinde espriler havada uçuşuyor. Hem tatil yapıp hem çalıştıklarını söyleyen oyuncular “Bu set hiç bitmese keşke” dediklerini söylüyor.
Filmin hikayesi Nilay Deniz’in oynadığı Nehir’in babasının Kıbrıs’taki otelinde başlıyor. Gastronomi okuduktan sonra otelin restoranını çok iyi bir noktaya getiren Nehir, Tarık Uğur Özenbaş’ın canlandırdığı genel müdür Orçun’un üçkağıtları nedeniyle beklenmedik olaylarla karşılaşır, zor durumda kalır. O sırada Ekin Mert Daymaz’ın hayat verdiği Kaan’la karşılaşınca dünyası değişir.
2022’nin ilk günlerinde vizyona girmeye hazırlanan Masal pandemi döneminde özlemi çekilen sinema keyfini izleyicilere yaşatmaya hazırlanıyor.
MASAL KÜNYE
Oyuncular
Nehir: Nilay Deniz
Kaan: Ekin Mert Daymaz
Rıza: Hakan Meriçliler
Orçun: Tarık Uğur Özenbaş
Zeynep: Gözde Çığacı
Osman: Cenk Acarlar
Aylin: Yasmin Albay
Ayşe Teyze: Hikmet Körmükçü
Yapım : ONEA FİLM YAPIM
Yapımcı : Nilay GÜRSOY
Yönetmen: Nilay İSLAMOĞLU
Senaryo: Ece AKBEL- Asya NOTGHI
Süpervisor : Burak KANBİR
Görüntü Yönetmeni: Taylan Sancaktar
Genel Koordinatör : İbrahim YİĞİT
Uygulayıcı Yapımcı: Celil Aslan
Müzik : Cem Öget
Türü : Romantik Komedi
Süresi : 95 dk
Çekim tarihleri : 14 – 29 Ekim