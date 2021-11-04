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KIBRIS’TA MASAL GİBİ BİR SET

Yapımcılığını Nilay Gürsoy’un üstlendiği, yönetmenliğini Nilay İslamoğlu’nun yaptığı, başrollerini Nilay Deniz ve Ekin Mert Daymaz'ın paylaştığı romantik komedi Masal’ın Kıbrıs’taki setinden renkli görüntüler geldi. Oyuncuların çok keyifli geçtiğini söylediği çekimler bitmek üzere.

04 Kasım 2021 Perşembe 16:59
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KIBRIS’TA MASAL GİBİ BİR SET
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Başrollerini Nilay Deniz ve Ekin Mert Daymaz’ın paylaştığı romantik komedi Masal’ın çekimleri geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ta başlamıştı. Yapımını Nilay Gürsoy’un üstlendiği, Nilay İslamoğlu’nun yönettiği, heyecanlı bir aşk hikayesini anlatan Masal’ın seti de Kıbrıs’ın güneşli ve sıcak iklimine uyum sağladı.

Kıbrıs’ın en güzel otellerinden Les Ambassadeurs Hotel & Casino’da çekilen filmin oyuncuları disiplini elden bırakmadan çekim aralarında çok eğleniyor. Herkesin gülümsediği sette sürekli kahkahalar atılıyor. Gerçek hayatta olduğu gibi filmde de iki yakın arkadaşı canlandıran Nilay Deniz ve Gözde Çığacı “Bu kadar eğlendiğimiz bir iş hatırlamıyoruz” dedi.

Hakan Meriçliler, Tarık Uğur Özenbaş, Cenk Acarlar, Yasmin Albay gibi usta ve yetenekli isimlerin de bulunduğu kadro plajda güneşlenerek senaryo çalışıyor, öğle ve akşam yemeklerinde espriler havada uçuşuyor. Hem tatil yapıp hem çalıştıklarını söyleyen oyuncular “Bu set hiç bitmese keşke” dediklerini söylüyor.

Filmin hikayesi Nilay Deniz’in oynadığı Nehir’in babasının Kıbrıs’taki otelinde başlıyor. Gastronomi okuduktan sonra otelin restoranını çok iyi bir noktaya getiren Nehir, Tarık Uğur Özenbaş’ın canlandırdığı genel müdür Orçun’un üçkağıtları nedeniyle beklenmedik olaylarla karşılaşır, zor durumda kalır. O sırada Ekin Mert Daymaz’ın hayat verdiği Kaan’la karşılaşınca dünyası değişir.

2022’nin ilk günlerinde vizyona girmeye hazırlanan Masal pandemi döneminde özlemi çekilen sinema keyfini izleyicilere yaşatmaya hazırlanıyor.

MASAL KÜNYE

Oyuncular

Nehir: Nilay Deniz

Kaan: Ekin Mert Daymaz

Rıza: Hakan Meriçliler

Orçun: Tarık Uğur Özenbaş

Zeynep: Gözde Çığacı

Osman: Cenk Acarlar

Aylin: Yasmin Albay

Ayşe Teyze: Hikmet Körmükçü

Yapım : ONEA FİLM YAPIM

Yapımcı : Nilay GÜRSOY

Yönetmen: Nilay İSLAMOĞLU

Senaryo: Ece AKBEL- Asya NOTGHI

Süpervisor : Burak KANBİR

Görüntü Yönetmeni: Taylan Sancaktar

Genel Koordinatör : İbrahim YİĞİT

Uygulayıcı Yapımcı: Celil Aslan

Müzik : Cem Öget

Türü : Romantik Komedi

Süresi : 95 dk

Çekim tarihleri : 14 – 29 Ekim

Son Güncelleme: 04.11.2021 18:01
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