"Kiev'den yola çıktılar, kocalarınıza sahip çıkın!"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'a yönelik askeri operasyon başlatmasının üzerinden bir gün geçti. Rus sabotaj gruplarının Kiev'e girdiğini açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus işgalinin ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla kişinin de yaralandığını belirtti. Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik operasyonunda Kiev'de gece saatlerinde havadan bombalandı. Yine sabah saatlerinde de art arda patlamalar yaşandı.

Bombalar yerleşim yerindeki binaları da vurdu. Rusya'nın başlattığı askeri harekatın ardından başta başkent Kiev ve Harkov olmak üzere Ukrayna'nın birçok kentinde yaşayanlar metro istasyonlarına sığındı. İnsanların çaresizce yardım beklediği ve can pazarının yaşandığı bu günlerde sosyal medyadan da herkesin tepkisini çeken bir video gündem oldu.

''KİEV'DEN YOLA ÇIKTILAR KOCALARINIZA SAHİP ÇIKIN''

TikTok'ta paylaşım yapan bir kadın, ''Türk halkı, kocalarınıza sevgililerinize sahip çıkın, geliyor gelmekte olan Kiev'den yola çıktılar'' sözlerini sarf ederek tepkilerin odağına oturdu.

''AYNI ÇAĞDA YAŞAMAKTAN UTANIYORUM''

Kullancılardan biri, ''Böyle insanlarla aynı çağda yaşamaktan utanıyorum resmen'' derken, bir diğeri ''Şu fotoğrafları görünce hiç mi içiniz sızlamıyor?'' ifadelerini kullandı.