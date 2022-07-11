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Killa Hakan'dan sevindiren haber...

Bir süredir yoğun bakımda tutulan 'Killa Hakan' adıyla tanınan rap şarkıcısı Hakan Durmuş'tan sevindiren haber geldi. Sağlık durumu iyiye giden şarkıcının meslektaşı Massaka, sanatçının hastaneden fotoğrafını paylaştı.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 14:59
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Killa Hakan'dan sevindiren haber...
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Almanya'da yaşayan 'Killa Hakan' lakaplı rap şarkıcısı Hakan Durmuş bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Şarkıcının meslektaşı Massaka, Hakan’ın yoğun bakımdan çıktığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

"HER ŞEY YOLUNDA DUALARIMIZ KABUL OLDU"

Massaka sevindiren haberi, Hakan’ın hastane odasından fotoğrafını paylaşarak şu sözlerle duyurdu: “Allah’a çok şükür. Her şey yolunda. Dualarımız kabul oldu.”

DURUMUNUN KÖTÜLEŞTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Massaka, kısa bir süre önce meslektaşının son durumuyla ilgili, “Killa Hakan bildiğiniz gibi uzun zamandır sağlık sorunları yaşıyordu. Son günlerde durumu ağırlaştı. Şu an hastanede ve durumu kötüleşti. Kendisi şu an komada. Biz Berlin'de yanındayız. Merak edip, arayan soran herkesten Allah razı olsun” demişti.

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