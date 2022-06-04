Künye
Kıbrıs 29
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Kendi evini soydu!
Kendi evini soydu!
6 Yıl Sonra Tutuklandı
6 Yıl Sonra Tutuklandı
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Kuyumcuyu kurşunladı; tutuksuz yargılanacak
Kuyumcuyu kurşunladı; tutuksuz yargılanacak

Killa lakaplı şarkıcı Hakan Durmuş yoğunda bakımda

Killa Hakan olarak tanınan rapçi Hakan Durmuş'un yoğum bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı. Massaka ismiyle bilinen şarkıcı Murat İlhan yaptığı açıklamada, "Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor" dedi.

04 Haziran 2022 Cumartesi 14:26
458 Okunma
Killa lakaplı şarkıcı Hakan Durmuş yoğunda bakımda

Massaka ismiyle bilinen şarkıcı Murat İlhan, sosyal medya hesabından Killa Hakan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Massaka, "Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" diye konuştu.

Almanya Kreuzberg'de yaşayan Killa Hakan ise mart ayında yaptığı paylaşımda ameliyat olduğunu ve iyileşmeye çalıştığını ifade etmişti.

Killa Hakan yaptığı son paylaşımda şu sözleri dile getirmişti: "Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye calışıyorum. Sağlıgım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah."

"Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara Tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…"

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra bir arada
Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra bir arada
Yeşilçam'ın Rambo'su Sönmez Yıkılmaz'a veda!
Yeşilçam'ın Rambo'su Sönmez Yıkılmaz'a veda!
Survivor'da yeni dönem başladı!
Survivor'da yeni dönem başladı!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim