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Kim Kardashian’dan yatak itirafı: Hiç beklemezdim

Yaptığı televizyon programı ve sansasyonel hareket ve tavırlarıyla bütün dünyanın tanıdığı Kim Kardashian şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Richardson dergisine konuşan Kardashian, "O kadar zor hamilelik ve doğum süreci geçirdim ki bir daha hiç sevişemeyeceğimi düşündüm" dedi.

21 Ekim 2018 Pazar 11:12
Kim Kardashian’dan yatak itirafı: Hiç beklemezdim

Her hareketi ve açıklaması olay olan ve dolgun vücut hatlarıyla uluslararası kamuoyu tarafından bilinen ABD’li yıldız Kim Kardashian açıklamalarda bulundu… Bir dergi için verdiği röportajda hamileliğin kendisini çok etkilediğini söyleyen Kardashian, “Cinsel arzumu kaybettim. Hamileliğim sırasında 20-30 kilo almıştım ve kendimi hiç seksi bulmuyordum” dedi.

Kim Kardashian, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla kendini tekrar iyi hissettiğini söyledi.

Kardashian çok kötü hissettiğini dile getirirken, “Günün sonunda cinsel ilişki yaşayamayacak duruma geliyorsunuz. Hayatımın sonuna kadar cinsel ilişki yaşayamayacağımı düşündüm” dedi. Fakat doğumdan 8 ay sonra ideal kilosuna geri döndüğünü söylerken kendisini tekrar seksi hissettiğini söyledi.

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Son Güncelleme: 21.10.2018 11:16
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