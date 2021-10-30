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'Kim Milyoner Olmak İster'de tartışma yaratan 'menemen' sorusu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmaya katılan Mehmet Zeki Özhan'ın karşısına çıkan 'menemen' sorusu yarışmaya adeta damga vurdu. Yıllardır tartışma konusu olan 'menemen soğanlı mı yoksa soğansız mı olur' sorusu burada yanıt buldu.

30 Ekim 2021 Cumartesi 13:12
62 Okunma
'Kim Milyoner Olmak İster'de tartışma yaratan 'menemen' sorusu!
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Yeni para ağacı ile daha fazla kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan sürüyor. 7'den 70'e büyük bir ilgiyle izlenen Milyoner'de yarışan Mehmet Zeki Özhan, kendisini herkesin 'Tolga' ismiyle tanıdığını söyledi. Dedelerinden kalan isimleri nüfus kağıdında taşıdığını ifade eden Özhan, 'Tolga' adını daha çok benimsediğini ifade etti.

İKİNCİ BARAJ SORUSU ZORLADI

Kim Milyoner Olmak İster'e İzmir'den katılan Özhan, ikinci baraj sorusunda zorlandı. Daha önce sosyal medyada da büyük tartışmalara neden olan "Menemen" yemeği ile ilgili soruda kararsız kalan yarışmacı risk alarak soruya yanıt verdi. Mehmet Zeki Özhan, Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar kazandı?

İşte Milyoner yarışmacısı Mehmet Zeki Özhan'ı zorlayan "Menemen" sorusu;
"Menemen"in TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımında "yapılan bir yemek" ifadesinden önce tam olarak hangisi yazar?

a- Yumurta ve domatesle

b- Yumurta, kaşar peyniri ve domatesle

c- Yumurta, yeşilbiber ve domatesle

d- Yumurta, soğan, yeşilbiber ve domatesle

Doğru Cevap: Yumurta, soğan, yeşilbiber ve domatesle

Twitter'da büyük tartışmalara sebep olan "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı" sorusu, Kim Milyoner Olmak İster'de bir kez daha gündem oldu. Yarışmacı Mehmet Zeki Özhan soruya "Yumurta, yeşilbiber ve domatesle" yanıtını vererek Milyoner'e veda etti. Özhan, Kim Milyoner Olmak İster'de 2 bin TL kazandı.

Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İsterMenemen
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