Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an!

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yeni sezona başlayan 'Kim Milyoner Olmak İster'de yine yarışmacıyı ve seyirciyi şaşırtan sorular geldi. Milyoner'de Murat Serkan Besler isimli yarışmacı verdiği cevapla geceye damgasını vurdu.

Ailesinin şekerci ve çikolatacı olduğunu söyleyen yarışmacı, karşısına çıkan ilk soruda şaşkınlık yaşadı. Yarışmacının ilk soruda karşısına, 'Hangisi tatlıcılarda bulunabilecek ürünlerden birinin adıdır?' sorusu çıktı.

Yarışmacı soruya 'sıcak keşkül' cevabını verdi ve daha ilk soruda elendi. Stüdyodakiler cevap sonrası büyük şaşkınlık yaşayarak ödül alamadı.

Elenen yarışmacıya ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu bir nasihatte bulunarak, "İnsan bildiği yerden çok yanılırmış" diye konuştu.

PARA AĞACI DEĞİŞTİ

'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi.