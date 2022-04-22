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Kimse onu durduramıyor

Estetik operasyonları sayesinde kısa sürede sosyal medyada popüler olmayı başaran 31 yaşındaki Alicia Amira, gerçek hayattaki seks oyuncağına dönüşmek için sayısız estetik operasyon geçirdi. Takipçilerinin dönüşümünü desteklediğini ifade eden Amira, göğüslerinden , alnından, gözlerinden, yanaklarından ve dudaklarından ameliyat oldu ama işinin henüz bitmediğini belirtti.

22 Nisan 2022 Cuma 16:00
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Kimse onu durduramıyor

İsviçre’nin Stockholm şehrinde yaşayan 31 yaşındaki Alicia Amira isimli bir kadın estetik operasyonları sayesinde sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden birine dönüştü. Plasitik olmanın doğallıktan daha güzel olduğunu savunan Amira, “Eskiden kim olduğumu ve nasıl göründüğümü tamamen sildim. Artık o zamanları anımsamıyorum bile. Hayatımı gerçek hayattaki bir seks bebeği kadar plastik görünerek geçirmek istiyorum” dedi.

“DEĞİŞMEDİM, GELİŞTİM”

Estetik prosedürleri sayesinde dış görüntüsünün eskiden farklı bir hale gelmesini olumsuz yönde eleştirenlere Amira, “Ben değişmedim, geliştim. İsteseydim normal bir hayat yaşayabilirdim ama ben farklı olmayı seçtim. Yolculuğumdan ve attığım her adımdan gurur duyuyorum” dedi.

Çevresindeki kişilerin kendisini aşırı olarak nitelendirdiğini ve görüntüsü nedeniyle şaşkınlık yaşadıklarını ifade eden Amira, “Bu sadece bir başlangıç. Ne kadar plastik olursam o kadar iyi. Kendimi o şekilde çok seviyorum” diye konuştu.

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