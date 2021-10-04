Kira ödemekten bıktı! Küçük bir minibüste hayatını devam ettiriyor

Tasarımcı olarak çalışan Cosgrove, stüdyo dairesinden çıktıktan sonra 6000 dolara (yaklaşık 54 bin TL) mavi bir minibüs satın aldı. Minibüsünün küçük olduğunu söyleyenlere ise Cosgrove, yeni hayatının stüdyo dairesinden daha konforlu ve özgür olduğunu dile getirdi. Minibüs yaşamı Cosgrove için haftalık 100 dolara mâl oluyor. Bunun için de kayıt, bakım, benzin ve park etme maliyeti de bulunuyor. Minibüsünün içinde Cosgrove’nin tasarımdan oluşan bir yatak, bir mini mutfak ve bir tuvalet yer alıyor. İstediği zaman gezgin olabileceği bir hayat tarzına her zaman özendiğini dile getiren Cosgrove, sosyal medya paylaşımlarıyla ilham olmaya çalışıyor.

“KISA BİR YOLCULUK YAPMANIZI TAVSİYE EDİYORUM”

Minibüs hayatına geçmeden önce herhangi bir kamp ya da çadır deneyimi olmadığından söz eden Cosgrove, gezgin bir hayatı kabul etmeyi düşünenlerin mutlaka kısa bir yolculuk yapmasını öneriyor. Ailesinin kendi minibüsünü hafta sonu gezileri için ödünç aldıktan sonra onlara ilham olduğundan söz eden Cosgrove, “İlk olarak mevcut hayatınızdan vazgeçmeden önce seçtiğiniz bir münibüste kısa bir süre yolculuk yapmanızı tavisye ediyorum. Çünkü ayarlamanız gereken kimi durumlar olabilir” dedi.

Yalnız gezgin, küçük pişirme alanında yeterince basit olan birçok tek kapta pişirilen yemek yapmayı öğrenmenin iyi bir fikir olduğunu söyledi.