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Kırmızı Oda dizisi final yapıyor

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı gündem bu yana yüksek reytingleri ile dikkat çeken Kırmızı Oda'dan üzen haber geldi. Binnur Kaya'nın başrolünde olduğu fenomen dizi Kırmızı Oda'nın fişi çekildi. Son bir hamleyle diziye veda edip geri dönen Erkan Petekkaya da diziyi kurtaramadı. İşte Kırmızı Oda'nın final tarihi...

08 Şubat 2022 Salı 13:26
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Kırmızı Oda dizisi final yapıyor
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Ünlü oyuncu Binnur Kaya'nın bir psikoloğu canlandırdığı TV8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda hayranlarını üzecek karar verildi. “Kırmızı Oda” dizisi verilen kısa aranın ardından yeniden başladı. OGM Pictures imzalı dizide tüm senaryo değişmiş ve geçen yıl çok izlenen Erkan Petekkaya’lı sahneler yeniden yazılmıştı.

Birsen Altundaş'ın haberine göre; beklenen olmadı ve yazılan dramatik sahnelere rağmen reytinglerdeki eski parlak dönem geri gelmedi. Bunun üzerine bugün beklenen karar verildi.

Pandemide aldığı yüksek reytinlerle dikkat çeken Binnur Kaya’lı Kırmızı Oda ekrana veda ediyor. Proje 61. bölümde final yapacak.

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