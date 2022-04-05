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Kobra Murat'ın eşiyle olan gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! "Bu o olmaz"

Sosyal medyada oldukça geniş hayran kitlesi olan şarkıcı Kobra Murat'ın gençlik fotoğrafları görenleri şoke etti. Kobra Murat'ın eşiyle olan gençlik pozlarına adeta yorum yağdı.

05 Nisan 2022 Salı 17:11
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Kobra Murat'ın eşiyle olan gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! "Bu o olmaz"
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Kobra Murat adını kullanan Murat Divandiler gündemden düşmüyor. İstanbul Balat'ta yaşayan Kobra Murat yaşam tarzıyla da dikkatleri üzerinde topluyor.

Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'a özel açıklamalar yapan Kobra Murat, servetiyle şaşırtmıştı.

"Emekliliğim yok, evlerim var. Kira gelirim var, onlar da çocuklarımın. İki tane daha evim, iki dükkanım var. Yaşlanırsam ben yine çorbayı kazanırım. Ben işten gocunmam ya da dükkanımda kostüm dikerim. Bulurum yani parayı..." diyen Kobra Murat, "Gecekonduda doğdum. En büyük zenginliği, mutluluğu yaşadım. Şimdi her şeyimiz var." açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.

3 çocuk babası olan Kobra Murat'ın gençlik yıllarında çekilen fotoğrafları ise görenleri adeta şoke etti.


Eşi ile yıllar önce verdiği pozları ortaya çıkan Kobra Murat'ın değişimi ise ise şaşkına çevirdi. Kullanıcılar, "Bu Kobra Murat olmaz", "İnanmıyorum kesinlikle bu Kobra değil" gibi yorumlarda bulundu.

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