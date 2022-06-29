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''Kocamı başka kadınlara kiralıyorum. Oldukça iyi ek gelir sağlıyor''

Girişimci bir anne olan Laura Young, yaşam maliyeti krizi herkesi yormaya devam ederken biraz ekstra para kazanmak için "Becerikli kocamı kirala" hizmetini başlattı. Birçok konuda becerikli bir adam olan eşini kiralayarak aile gelirine katkıda bulunan genç kadın, işin beklediğinden fazla ilgi gördüğünü söyledi.

29 Haziran 2022 Çarşamba 12:10
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''Kocamı başka kadınlara kiralıyorum. Oldukça iyi ek gelir sağlıyor''
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Üç çocuk annesi Laura, bir adamın diğer insanlar için düz ambalajlı mobilyaları bir araya getirerek nasıl geçimini sağladığını anlatan bir podcast'ten fikir aldı. Laura'nın aklına hemen, elini attığı her işte yetenekli ve titiz olan 41 yaşındaki eşi James geldi.

ÇOK YETENEKLİYDİ

Eşinin hem mutfakta hem de boyama, dekorasyon, fayans ve halı döşeme, marangozluk gibi işlerde ne kadar yetenekli olduğunu anlatan Laura onun evde, bahçede ve birçok şeyde iyi olduğunu söyledi ve bu yüzden ''Neden bu becerilerini kullanıp onu işe almayayım?" diyerek böyle bir girişimde bulunduğunu söyledi.

YANLIŞ ANLAYANLAR OLDU

Laura, "Becerikli kocamı kirala" web sitesini başlattı ve Facebook'ta ve popüler bir uygulamada reklam verdi. Cevapların sayısı onu şaşırttı. İnsanlar gerçekten bu işle ilgilendi. Bazıları farklı amaçlar için kiraladığını düşünse de Laura "Geçim sıkıntısına rağmen, bunu yapmayı planlamıyorum!'' dedi.

EŞİ VE İKİ ÇOCUĞUNA OTİZM TEŞHİSİ KONDU

Bir depoda eski bir gece vardiyası çalışanı olan James, ikisi otistik olan üç çocuğuyla Laura'ya yardım etmek için iki yıl önce işini bırakmak zorunda kaldı. Laura eşine de otizm teşhisi konulduğunu ancak bunun onu yaptığı herhangi bir işte çok kapsamlı ve mükemmel kıldığını söyledi. James'in motor mekaniği okumak için üniversiteye dönmeyi planladığını ve aile gelirini artırmak için kiralama işinde çalışmaya devam edeceğini de ekledi.

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