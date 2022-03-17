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Komedyen Hasan Can Kaya resti çekti

Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan komedyen Hasan Can Kaya, Konuşanlar programı seyircilerinin gerçek olmadığı iddiası üzerine resti çekti. Seyircilerinin gerçek izleyici kitlesi olduğunu söyleyen Kaya, "Cast olduğunu ispatlasınlar programımı veririm" dedi.

17 Mart 2022 Perşembe 10:53
329 Okunma
Komedyen Hasan Can Kaya resti çekti
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Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programını sunan başarıl komedyen Hasan Can Kaya, TV100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Programıyla gündemden düşmeyen Kaya, seyircilerinin oyunculuk ajansından getirildiği iddiasına cevap verdi.

"SEYİRCİMİN CAST OLDUĞUNU İSPATLASINLAR PROGRAMI VERİRİM"

Programına katılan herkesin gerçek seyircisi olduğunu söyleyen Hasan Can Kaya, "Seyircilerimin bırak cast olmasını bir kişi de çıkıp 'Hasan Can'ın ekibinden bana şu cümleyi dedirttiler' desin ben programımı veririm. 100. bölümü çektik. O cümleyi o cevabı nasıl verdi diyenler oluyor. Benim zaten işim bu. Bu herkesin yapamayacağı bir durum. Bizim işimizde hep bir hile arama var. Eleştirmek isteyen her zaman bir şey bulur zaten" dedi.

"REHAVETE KAPILMAK BENİ BİTİREBİLİR"

Hasan Can Kaya, Candaş Tolga Işık'ın "Sansür kaygısı var mı?" sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti: "Kaygının sonu yok ama yaşamamaya çalışıyorum. Bazen kendime Hasan Can programı fazla kestin diyorum, bunlar yayınlanmalıydı diyorum. Kitle büyüdüğü için taviz vermek durumundaydık. Mizah biraz cüret işidir. Cüretin altını doldurmak gerekiyor. 30 yaşından sonra başarılı olmamım hayırlı tarafı bu oldu. Eskiden olsa kitleyi kaybetmeyeyim diye büyük tavizler verebilirdim. Şu anda uzun vadede beni neyin bitirebileceğini biliyorum. Beni rehavet bitirebilir. Mizah yapma isteğin azalır ve neşeni kaybedersen o mizahçı bitmiştir."

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