Koral Bozkurt’a sürpriz doğum günü

Ülkemizin tanınmış iş adamlarından olan Northerland Construction’ın Direktörü ve MTG Spor Kulübü’nün başkanı Koral Bozkurt’a geçtiğimiz günlerde iş yerinde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Şerefine ikramlıklar hazırlanan ve büyük bir doğum günü pastası kesilen Bozkurt şirketin kalabalık çalışan kadrosuyla bu sayede keyifli bir gün geçirme olanağı yakaladı.

Çalışanların ve şirket yöneticilerinin günlük yoğunluktan biraz da olsa sıyrılma şansı yakaladığı kutlamada konfetiler de patlatılarak bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.