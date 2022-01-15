Koronavirüste beklenen haber sonunda geliyor mu?

Dünyanın her yerine yayılan ve 2 yıldız hayatımızda olan koronavirüsle ilgili haberler gelmeye devam ederken, son gelişmeler umut vermeye başladı.

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve çok kısa sürede tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlı bir yayılım gösteren Omicron, uzmanlar tarafından "müjde" olarak değerlendiriliyor. Diğer küresel varyantlarda olduğu gibi Kovid-19’un da 2 yılı aşkın bir süre sonra sona ermesini öngören Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, birkaç ay içerisinde pandeminin sona ermesini umduklarını söyledi.

Omicron'da acile başvurma oranlarının diğer varyantlara göre yüzde 10 azaldığını, hastaneye yatma riskinin 2 kat düştüğünü ve solunum cihazına bağlanma oranının da yüzde 80'e kadar düştüğünü dile getiren Uzm. Dr. Dikmen, Omicron varyantının delta ve diğer varyantlara göre akciğere tutulum oranının oldukça düşük olduğunu ifade ederek, önemli açıklamalarda bulundu.