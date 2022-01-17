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Kraliçe yolculuk için üzerini değiştirmek zorunda kaldı

Amerikalı Olivia Culpo, 'uygunsuz' bulunan kıyafeti yüzünden uçağa kabul edilmedi. Culpo, yolculuk için üzerini değiştirmek zorunda kaldı.

17 Ocak 2022 Pazartesi 19:45
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Kraliçe yolculuk için üzerini değiştirmek zorunda kaldı
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ABD’de 2012 yılında güzellik kraliçesi seçilen Olivia Culpo, Meksika’nın Cabo San Lucas kentine gitmek için havaalanına gitti.

Yolculuk için siyah kısa tayt ve spot sütyeni tercih eden Olivia Culpo, üzerine de siyah bir hırka giydi.

29 yaşındaki Culpo, uçağa bineceği esnada ilginç bir olay yaşadı.

Kız kardeşi Aurora Culpo ile seyahat edecek olan Culpo, kıyafetinin çok açık bulunması nedeniyle uçağa binemedi.

Culpo, yaşananların ardından üzerine bir sweatshirt giydi.

KIZ KARDEŞİ İSYAN ETTİ

New York Post'un haberine göre, kız kardeşi Aurora Culpo da sosyal medya hesabından o anlara ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Aurora, kız kardeşinin kendisine söylendiği gibi ‘uygunsuz’ veya ‘rahatsız edici' giyinmediğini savunarak tepki gösterdi.

Eski güzellik kraliçesi Olivia Culpo uçağa alınmadı #1

Eski güzellik kraliçesi Olivia Culpo uçağa alınmadı #2

Eski güzellik kraliçesi Olivia Culpo uçağa alınmadı #3

Eski güzellik kraliçesi Olivia Culpo uçağa alınmadı #4

Eski güzellik kraliçesi Olivia Culpo uçağa alınmadı #5

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