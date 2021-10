Küçük çocuğun sihirbazlık gösterisi görenleri gülümsetti

Sosyal medya kullanımının her geçen gün daha da popülerleşmesiyle beraber fenomen olarak her kesimden kişiler kendisini tanıtmaya başladı. Son günlerde sosyal medyada popüler olan bir videoda Henrique Peters Meiado isimli küçük bir çocuk sihirbazlık yeteneklerini sergiledi. Bu sempatik sihirbazlık gösterisi kısa sürede 84 milyon izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşıma dünyanın her yerinden beğeni yağdı.

MİLYONLAR GÖRÜNTÜLEDİ

Tiktok ve Youtube hesabı da bulunan küçük fenomenin salatalıkla yaptığı küçük gösteri kısa sürede dünyanın her yerindeki kullanıcıya ulaştı. 3 milyon beğeni alan ve toplamda 84 milyon görüntülemeye ulaşan küçük fenomenin Instagram hesabında 49 bin takipçisi bulunuyor. Sempatik tavırları ve eğlenceli videoları ile adını duyurmaya devam eden küçük fenomenin takipçileri her geçen gün artış gösteriyor.