Kullanıcılar vücutlarına yazdıkları sayılar ile istediklerini alacaklarını iddia ediyor

‘Benjamin_Hanz’ isimli bir TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılan videoda kullanıcıların vücuduna belirli bir renk ve rakamlardan oluşan sayı dizisini yazmaso koşuluyla dileğinin gerçekleşeceğini anlatıldı. Yeni arkadaşlar edinmekten kilo vermeye ve zengin olmaya kadar her şeyi kapsayan 15 farklı sayı dizisi ve rengi var.
"BU SAYILAR HAYATINIZI DEĞİŞTİRECEK"
Video bir milyondan fazla kez izlendi ve 11.000 yorum ve 32.000 paylaşım daha aldı. TikTok kullanıcısı Benjamin'e göre sekans kalem veya keçeli kalemle yazılmalı ve tamamen kişilerin kendisinin yazması gerekiyor. İşte TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılan o sayılar...
İyi bir uyku (Sleeping well) - 8142543
Stresi azaltmak (Ease stress) - 72337952
Aşk (Love) - 8884121289018
Kilo vermek (Losing weight) - 4812412
Sağlığı iyileştirmek (Improving health) - 5953277
Yeni arkadaşlıklar (New friends) - 44297046
Cilt güzelliği (Good skin) - 5594283
Ruhsal iyileşme (Youthful beauty) - 83585179
İyi şans (On time/good luck) - 21061416
Saç büyümesi (Hair growth) - 890157105
Zenginlik (Rich/wealth) - 5207418
Seks (Sex) - 23883207
Sorunların üstesinden gelmek (Overcoming problems) - 5333353
Rahatsızlık (Unbothered) - 5583952
Lüks bir yaşam (Luxury lifestyle) - 5208147
“BİLEKLERİNİZE YAZMAYIN”
TikTok kullanıcılarının bir kısmı videoyu izledikten sonra sayıları vücutlarına yazdıklarını belirtti. Benjamin Hanz, sayılarının belirli noktalara yazılması gerektiğini vurguladı. Daha önce denediği ve cildine tepki gösterdiği için Hanz, sayıları bileklerine yazmamaları konusunda kullanıcıları uyardı.