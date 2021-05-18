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Kurt Cobain’in saç teli 14 bin dolara satıldı

Rock müziğin efsanevi isimlerinden Kurt Cobain, ölümünden 27 yıl sonra rekor fiyata satılan saç telleriyle gündemde.

18 Mayıs 2021 Salı 10:56
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Kurt Cobain’in saç teli 14 bin dolara satıldı

Nirvana grubunun kurucusu, 27 yaşında hayatını kaybeden efsanevi şarkıcı Kurt Cobain’in saçı, açık artırmada satıldı.

1994 yılında hayatını kaybeden, ancak hiç unutulmayan rock yıldızının birkaç saç teli, müzayedede 14 bin 145 dolara alıcı buldu.  

Iconic adlı müzayede evinde satışa çıkarılan saç telleri, plastik kabın içinde tutuldu. Saç tellerinin, Cobain’in 1989 yılında, Nirvana meşhur Bleach turnesindesindeyken kesilen saçlarından parçalar olduğu öğrenildi.

Saç tellerinin satın alan kişi, bu fotoğrafın da sahibi oldu. Cobain, elinde makas tutan Tessa Osbourne ile görülüyor.

Saç kesiminin İngiltere’nin Birmingham şehrinde olduğu, Tessa Osbourne’un efsane sanatçının saç tellerini bir çantada sakladığı ve ölümünden sonra sanatçı Nicole DePolo’ya verdiği öğrenildi.

DePolo da saç tellerini, en büyük tarihi saçlar koleksiyonuna sahip olamasıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na giren John Reznikoff’a verdi. Ve saçlar, bu ay açık artırmaya çıkarıldı.

Kurt Cobain, 1987 yılında Krist Novoselic ile birlikte Nirvana'yı kurdu. Bleach isimli ilk albümlerini 1989 yılında çıkardılar. Grubun ikinci albümü Nevermind 1991’de yayınlandı ve Smells Like Teen Spirit ile çığır açan bir başarı yakaladılar. Nirvana, X kuşağının 'bayrağı önde götüren grubu' olarak etiketlendi ve Cobain 'bir neslin sözcüsü' olarak nitelendirildi.

Hayatının son yıllarında Cobain uyuşturucu bağımlılığı, ünü ve imajının yanı sıra kendisi ve eşi Courtney Love'ı çevreleyen baskılarla mücadele etti. Ayrıca hastalığı ve mide ağrıları da son yıllarında mücadele ettiği diğer faktörlerdi. 8 Nisan 1994 tarihinde Cobain, Seattle'daki evinde ölü bulundu.

Resmî açıklamada kendisini av tüfeğiyle kafasından vurduğu açıklandı. Öldüğü zaman içinde bulunduğu koşullar halk tarafından sıkça tartışılan bir konu haline geldi.

Nirvana, sadece ABD sınırları içinde 25 milyon albüm sattı, dünya çapında ise bu rakam 50 milyonu geçti.

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