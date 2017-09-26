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Kurt: "Hayatımın en zorlu ve en inanılmaz deneyimi oldu"

DÜünyanın en büyük DJ yarışması olarak tanımlanan BURN Residency 2017’yi Türk DJ Furkan Kurt kazandı.

26 Eylül 2017 Salı 16:00
Kurt: "Hayatımın en zorlu ve en inanılmaz deneyimi oldu"

26 farklı ülkeden 10 binden fazla kişinin mix’leri ile başvurduğu BURN Residency 2017 yarışmasında ilk etapta 16 finalist seçilirken, bu DJ’ler iki grup halinde Ibiza’da düzenlenen BURN Residency kamplarına katıldı.

Finale kalan 16 DJ, yaz boyunca İtalya’daki Kappa Futur Festival, Rusya’daki Alfa Future People, Romanya’daki Electric Castle ve Türkiye’deki Big BURN Istanbul festivallerinde performanslarını sergiledi. Dünyaca ünlü DJ’ler Carl Cox, Pete Tong ve Luciano, 16 DJ arasından 13’ünü eleyerek Türk DJ Furkan Kurt, Lorenzo De Blanck ve Dualitic’i ilk 3’e seçti.

3 kişi arasında yapılan seçim sonrası ise Furkan Kurt, BURN Residency 2017’nin birincisi oldu. Kariyerinde yatırım yapması için 100 bin Euro’luk para ödülü kazanan Kurt, İbiza’nın ikonik gece kulüplerinde DJ’lik yapma şansını da elde etti.

LUCIANO: DJ’LERİN YETENEKLERİNDEN VE İZLEDİKLERİ YOLDAN ÇOK ETKİLENDİK

Luciano, finalde birinci olan ismi seçmek için çok zorlandıklarını belirterek, “Bu yıl DJ’lerin yeteneklerinden ve izledikleri yoldan çok etkilendik. Sanatçıları sahnede öğrenmeye aç bir şekilde görmek ve sizin tecrübelerinize saygı duyduklarını hissetmek her zaman harika bir his” dedi.

FURKAN KURT: HAYATIMIN EN ZORLU VE EN İNANILMAZ DENEYİMİ OLDU

Furkan Kurt ise yarışma için geçirdiği 7 aylık yolculuğunu şöyle anlattı:

“Bu, hayatımın en zorlu ve en inanılmaz deneyimi oldu. Paha biçilemez dersler öğrendim ve bunları asla unutmayıp, kariyerim boyunca aklımda tutacağım. Tekniğimi, bilgimi ve deneyimimi geliştirme fırsatı buldum. Bana ilham veren birçok DJ’le, finalistlerle ve yeni BURN ailemle bağlar kurdum” ifadesini kullandı.

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Son Güncelleme: 26.09.2017 16:25
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