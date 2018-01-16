Kurtalan Ekspres Lefkoşa’da yankılanacak

Hafta içi stresinden uzaklaşmak isteyenler için yarın gece oldukça cazip bir konser düzenleniyor. Lefkoşa içinin canlı müzik mekanlarından Barfly Bar Türkiye’nin efsane grubu Kurtalan Ekspres’i sahnesinde ağırlamaya hazırlanıyor.

Mekanda geçtiğimiz yıl da konser veren ve büyük ilgi gören Kurtalan Ekspres’in yarın geceki konserine ülkemizin sevilen sanatçısı Arda Gündüz de eşlik edecek. Anadolu Rock’un efsane grubunun ve ülkemizin efsane sesi Arda Gündüz’ün konserine yoğun bir ilginin olması bekleniyor.