Kuş Uçuşu dizisiyle ilgili flaş gelişme dizi hayranlarını sevindirdi. Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol, Burak Yamantürk, İrem Sak ve Defne Kayalar’ı buluşturan Ay Yapım’ın Netflix için çektiği Kuş Uçuşu dizisi seyirciden büyük ilgi görmüştü. Meriç Acemi’nin yazdığı diziyi başarılı yönetmenlerimizden Deniz Yorulmazer yönetmişti.

Dizide özellikle Miray Daner'in öpüşme sahneleri uzun süre gündemde kalmıştı.

Miray Daner'in Kuş Uçuşu'ndaki öpüşme sahneleri olay oldu

BİRCE AKALAY'IN BEKLEDİĞİ HABER

İki farklı kadın ve iki farklı kuşağın etkileyici hikâyesini anlatan dizinin cephesinden güzel bir haber geldi.

Netflix yönetimi dizinin 2. sezon onayını verdi. Birce Akalay başta olmak üzere tüm ekip bir süredir dizinin yeni sezon onayını bekliyordu. Dizinin yeni sezon çekim takvimi önümüzdeki günlerde belli olacak.