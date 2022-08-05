La Nouba’da bitmeyen eğlence...

Salsa Jam ve BK Events işbirliğinde organize edilen Latin partisinde bir birinden özel sürprizler geceye katılan konuklara sunuldu.

DJ Salsero’nun yanında Kübalı ünlü Latin dans eğitmeni Alberto Valdes gece boyunca misafirlerle beraber sergilediği performans büyük beğeni kazandı.

Bitmek bilmeyen enerjisi ile dansları ile büyüleyen Alberto Valdes, La Nouba’nın atmosferini çok beğendiğini ve en kısa zamanda yeniden Kıbrıs’a gelmek istediğini belirtti. Ayrıca Kübalı La Fiesta ekibi de seslendirdiği parçalarla geceye renk kattı.

Kıbrıs’ın en büyük Latin partisine ev sahipliği yapan La Nouba, hizmete girdiği 2021 yılından beridir farklı organizasyonlarla her kesimden misafirlere kapılarını açmaya devam edecek.