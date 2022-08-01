La Nouba’da Latin esintisi yaşanacak

Farklı konsepti ve eğlence anlayışı ile bu yaza da damgasını vurmaya devam eden La Nouba’da 4 Ağustos Perşembe akşamı ‘Latin’ fırtınası esecek.

Salsa Jam ve BK Events işbirliğinde organize edilen Latin partisinde bir birinden özel sürprizler geceye katılan konuklara sunulacak.

Ünlü Latin dans eğitmeni geliyor

DJ Salsero ve La Fiesta’nın (Live Cuban Band) performans sergileyeceği bu özel gecede sürpriz şovlar ve animasyon gösterileri de yer alacak. Gecede ayrıca Kübalı ünlü Latin dans eğitmeni Alberto Valdes de performans sergileyecek.

Kıbrıs’ın en büyük Latin partisine ev sahipliği yapmaya hazırlanan La Nouba, hizmete girdiği 2021 yılından beridir farklı organizasyonlarla her kesimden misafirlere kapılarını açmaya devam edecek.

Saat 21.00’da başlayacak bu özel gecede sizde yerinizi almak için 0539 105 1515 ve 0539 105 1717 numaralı telefonları arayarak yerinizi ayırtmayı unutmayınız…