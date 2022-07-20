La Nouba’da Omah Lay rüzgarı...

Misafirleri için bir birinden özel etkinlikler organize eden La Nouba, Gioli and Assia’dan sonra bu kez Omah Lay’i hafta sonu sahnesinde ağırladı.

Godly ve Bad Influence gibi parçalarla son yıllarda büyük bir hayran kitlesine ulaşan Omah Lay, Justin Bieber ile çıkardığı Attention şarkısı ile kariyerinin zirvesine ulaştı.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen yıldız sanatçının konserine yoğun bir ilgi olurken, mekanı dolduran yüzlerce kişi şarkıları hep bir ağızdan seslendirdi.

La Nouba ilk yıl dönümünü kutluyor

20 Temmuz 2021’de kapılarını ilk kez misafirlerine açan La Nouba, bu yıl 20 Temmuz Çarşamba (Bu akşam) günü görkemli bir etkinlikle ilk yıl dönümünü kutlayacak.

Bir birinden özel sürprizlerin siz misafirlere sunulacağı bu özel gecede sizde yerinizi almak için geç kalmayınız.